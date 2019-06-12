إيران تطلب وساطة رئيس وزراء اليابان لتخفيف عقوبات النفط

2019/06/12 | 15:25

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آبي وصل إلى طهران وسط مخاوف من نشوب نزاع عسكري في المنطقة

وصل رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي إلى طهران اليوم (الأربعاء) في زيارة غير مسبوقة تستمر قرابة 24 ساعة سيسعى خلالها لتخفيف حدة التوتر بين إيران والولايات المتحدة، في وقت أكد مسؤولون إيرانيون أن طهران ستطلب وساطته لتخفيف العقوبات الأميركية على قطاع النفط.وبث التلفزيون الإيراني لقطات حية لآبي وهو ينزل من طائرته قبل الثانية ظهراً (09:30 بتوقيت غرينتش) حيث استقبله في مطار مهرآباد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف.وآبي أول رئيس وزراء ياباني يزور إيران منذ عام 1979.



وتأتي زيارته مع تصاعد التوترات بين إيران والولايات المتحدة مما أثار مخاوف من نشوب صراع عسكري آخر في منطقة الشرق الأوسط.ونقلت وكالة «رويترز» للأنباء عن مسؤول إيراني كبير قوله: «بإمكان اليابان المساهمة في تخفيف التوتر الحالي بين إيران وأميركا.



في بادرة حسن نية؛ يجب على أميركا إمّا رفع العقوبات النفطية غير العادلة، أو تمديد الإعفاءات، أو تعليقها (العقوبات)».وقال مسؤول آخر: «السيد آبي يمكن أن يكون وسيطاً مهماً لتيسير ذلك».ورحب الرئيس الأميركي دونالد ترمب بمساهمة آبي في التعامل مع إيران وذلك خلال زيارته لليابان الشهر الماضي.وتصاعد التوتر بشدة بين واشنطن وطهران في الأسابيع القليلة الماضية بعد عام من انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الذي أبرمته إيران مع القوى العالمية عام 2015 بهدف كبح برنامجها النووي مقابل رفع العقوبات.وشددت واشنطن العقوبات بدءاً من أوائل مايو (أيار) الماضي، وأبلغت الدول والشركات بوقف واردات النفط الإيراني وإلا فسيتم عزلها عن النظام المالي العالمي.وأرسلت الولايات المتحدة حاملة طائرات وقاذفات صواريخ إلى المنطقة لمواجهة التهديدات الإيرانية، بحسب مسؤولين أميركيين.





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