شرطة أبوظبي تطلق مشروع اختبار القيادة الذكي

2019/06/12 | 15:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أطلقت القيادة العامة لشرطة أبوظبى مشروع اختبار القيادة الذكي للراغبين بالحصول على رخصة قيادة مركبة، ضمن نطاق توظيف أحدث التقنيات وأنظمة الذكاء الاصطناعي لضمان إستدامة السلامة المرورية على طرق إمارة أبوظبي.

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