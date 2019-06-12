مادة تنظيف تتسبب بإخلاء مدرسة في دبي

2019/06/12 | 15:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت شرطة دبي أن والدة أحد الطلبة في مدرسة جيمس ويلنجتون بمنطقة البرشاء، دخلت إلى المدرسة اليوم الأربعاء وهي ترتدي قناعاً طبياً وتركت في أحد المرافق مادة هي عبارة عن سائل تنظيف مما أثار الذعر في المكان.

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