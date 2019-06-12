ديالى: أوامر اعتقال متوقفة بسبب التهديدات العشائرية والحزبية

2019/06/12 | 15:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص ـ الحل العراق طالبت الحكومة المحلية في #محافظة_ديالى، اليوم الأربعاء، #الحكومة العراقية الاتحادية بإرسال #قوات_عسكرية خاصة لتنفيذ مهمتين لحفظ أمن واستقرار المحافظة.رئيس مجلس محافظة ديالى #علي_الدايني، لمراسل “الحل […]

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