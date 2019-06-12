الكعبي يطالب بتفعيل اجراءات تحويل ملف سبايكر لمجلس الإمن

2019/06/12 | 15:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} طالب النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي بتفعيل اجراءات تحويل ملف فاجعة شهداء القاعدة الجوية {سبايكر} الى مجلس الإمن باعتبارها جريمة {ابادة جماعية} والتشديد على ملاحقة بقية مرتكبيها سواء كانوا داخل او خارج العراق.

وأكد الكعبي في بيان بمناسبة الذكرى السنوية الخامسة للمجزرة التي اقترفتها عناصر داعش الارهابية بحق اكثر من ١٧٠٠ شاب عراقي اعزل في سبايكر بمدينة تكريت على "مضي مجلس النواب في اقرار مشروع قانون شهداء جريمة القاعدة الجوية {سبايكر} بما يضمن حقوق ذويهم، وعدم شمول مرتكبي الجريمة الذين تلطخت ايديهم بدماء الشهداء بأي عفو عام او خاص مستقبلا".وأضاف "مرت سنوات وما زال الشعب العراقي واسر الشهداء من آباء وامهات وزوجات المغدورين يزدادوا الما وحسرة على الفاجعة وكانها حدثت اليوم، مما يجعلنا كسلطة تشريعية أمام مسؤولية الوفاء لهذه الدماء الزكية التي ذهبت غدرا في ذلك اليوم المشؤوم".ودعا الكعبي "المجتمع الدولي والمؤسسات والمنظمات المعنية بحقوق الانسان والشهداء باخذ مسؤولياتها في ملاحقة المجرمين اينما كانوا وإظهار حجم بشاعة الجريمة النكراء وشخوصها لكل العالم واعتبارها من جرائم الابادة الجماعية، فضلا عن المساندة في إستكمال اجراءات فتح المقابر الجماعية للشهداء والاسراع في تسليم الرفات لذويهم".ونوه الى ان "شهيد القاعدة الجوية {سبايكر} سيتمتع وفق مشروع القانون الذي وصلنا من رئاسة الجمهورية وسيقره مجلس النواب خلال الفترة القصيرة المقبلة : بكافة حقوق الشهداء أسوة باقرانهم في وزارة الدفاع، اضافة لالزام الجهات المعنية برعاية ذويهم من خلال تقديم الدعم المادي والمعنوي اليهم، لاسيما في موضوعة توزيع الاراضي وتقديم قروض الاسكان لبناءها".انتهى

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