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الثقافة تؤكد أهمية دور المنظمات المدنية في بناء ثقافة المواطنة الصالحة


الثقافة تؤكد أهمية دور المنظمات المدنية في بناء ثقافة المواطنة الصالحة
2019/06/12 | 15:30
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- الثقافة تؤكد أهمية دور المنظمات المدنية في بناء ثقافة المواطنة الصالحة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع كلكامش برس الإلكتروني بتاريخ: 2019/06/12 | 15:30.

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