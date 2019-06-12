“بالوثيقة”.. البرلمان يناقش غداً ملف احراق المحاصيل الزراعية

2019/06/12 | 15:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق من المقرر ان يناقش مجلس النواب يوم غداً الخميس، ملف احراق المحاصيل الزراعية الذي تشهده المحافظات، وذلك بحسب جدول اعمال البرلمان.

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