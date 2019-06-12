2019/06/12 | 15:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد عضو مجلس محافظة نينوى , غزوان حامد , أن عملية حرق حقول الحنطة والشعير كانت منظّمة بشكل يربك عمل فرق الدفاع المدني .وقال حامد للنعيم نيوز , إن “ الخلايا النائمة لتنظيم داعش الإرهابي عمدت إلى حرق حقول الحنطة والشعير في المحافظة بشكل جماعي وفي وقت واحد كي لا تتمكن فرق الدفاع المدني …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص حرائق الحنطة والشعير في نينوى بفعل فاعل وبطريقة منظّمة النعيم نيوز.

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