إبادة الحقول الجماعية شنكَال (سنجار) انموذجا

2019/06/12 | 15:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / ايهاب عنان سنجاري… في كل عَقد يمر على العراقيين تظهر على مَرّه الظواهر والكوارث الطبيعية وغير الطبيعية ، وجميعها تسبب الذعر، ابتداءً من ظهور قطيع الخنازير في جنوب العراق والذي تسبب بمقتل واصابة العديد من الأشخاص ، فضلاً عن تدمير مزروعاتهم وحقولهم مما كبدهم خسائر كبيرة ، ولم ينعم ذلك الجنوب بالخلاص من […]

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