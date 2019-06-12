الـبـيـان رقم واحد من النجف الاشرف

2019/06/12 | 15:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / حسن رفعت الموسوي… نعم هو البيان رقم واحد وبإصدارة تم القضاء على المخططات التي هدفها العبث بأمن و سلامة العراق ارضاً و شعباً.لم اكتب مُنذ فترة ليست بقليلة الا ان تاريخ (13/ حزيران) من كل عام يجبرنا الى توجيه سيل مداد اقلامنا وفاءً لجزء بسيط من تضحيات الابطال.كل الحروف والكلمات والمعاني […]

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