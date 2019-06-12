المملكة تحث المجتمع الدولي لزيادة الضغط على إيران للحد من برنامجها النووي

2019/06/12 | 15:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حثّت المملكة في كلمتها أمام دورة مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا المنعقدة في الفترة من 10 - 14 يونيو، في البند الخامس الخاص "بالتحق...

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