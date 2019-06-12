مشرف موسم جدة ينفي شائعة عروض الرقص

2019/06/12 | 15:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفى المشرف العام على موسم جدة المهندس رائد أبو زنادة، بشكل قاطع، وجود أي فعالية مخلة بالآداب أو الذوق العام أو مخالفة لأعراف المجتمع، ضمن فعاليات موسم...

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