القضاء الفرنسي يواجه ناصر الخليفي بتفاصيل «رشوة نوفمبر»

2019/06/12 | 15:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استمع القضاء الفرنسي إلى القطري ناصر الخليفي، رئيس نادي باريس سان جيرمان ومجموعة بي إن، وذلك بعد توجيه التهمة إليه بدفع رشوة؛ من أجل حصول بلاده على حق...

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