لوكا يوفيتش يجتاز الفحص الطبي في ريال مدريد رسميًا

2019/06/12 | 15:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ظهر لوكا يوفيتش مهاجم نادي ريال مدريد صباح اليوم في العيادة الخاصة بالفريق بجامعة «سانيتاس لا مورليخا» من أجل الخضوع للكشف الطبي.

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