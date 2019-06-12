فلسطين تدين هجوم الحوثي الإرهابي على مطار أبها

2019/06/12 | 15:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعربت السلطة الفلسطينية، اليوم الأربعاء، عن إدانتها للهجوم الإرهابي الذي شنَّته ميليشيا الحوثي الانقلابية في مطار أبها، وأسفر عن إصابة 26 مسافرًا، بين...

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