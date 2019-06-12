عالية نصيف تحذر من الاستمرار في التعتيم على الارقام الحقيقية لصادرات النفط من اقليم كردستان

2019/06/12 | 15:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذرت النائبة عالية نصيف من مغبة الاستمرار في سرقة الثروة النفطية من خلال التعتيم على الأرقام الحقيقية لصادرات النفط من اقليم كردستان، معربة عن تأييدها للحملة الوطنية للحفاظ على الثروة الوطنية التي اطلقها ناشطون مؤخراً .وقالت في بيان اليوم :” ان التهاون في عائدات الثروة النفطية وغض النظر عن الأرقام الحقيقية لصادرات نفط الاقليم […]

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