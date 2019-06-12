2019/06/12 | 15:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النقل: وصول اول حافلة مسافرين من بغداد الى ارمينيا هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة الانباء العراقية الإلكتروني بتاريخ: 2019/06/12 | 15:38.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة الانباء العراقية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النقل: وصول اول حافلة مسافرين من بغداد الى ارمينيا) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النقل: وصول اول حافلة مسافرين من بغداد الى ارمينيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).