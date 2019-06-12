2019/06/12 | 15:38
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- العهد نيوز- بغداد
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اعلنت الشركة العامة لنقل المسافرين والوفود احدى تشكيلات (وزارة النقل العراقية) عن وصول حافلة الخط التجريبي المنطلقة من العاصمة بغداد الى جمهورية ارمينيا.
واكدت
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النقل: وصول حافلة المسافرين الى مدينة يرفيان ونجاح خط (بغداد - ارمينيا) البري) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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