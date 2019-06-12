النقل: وصول حافلة المسافرين الى مدينة يرفيان ونجاح خط (بغداد - ارمينيا) البري

2019/06/12 | 15:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

اعلنت الشركة العامة لنقل المسافرين والوفود احدى تشكيلات (وزارة النقل العراقية) عن وصول حافلة الخط التجريبي المنطلقة من العاصمة بغداد الى جمهورية ارمينيا.

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