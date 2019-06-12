الزراعة تكشف مساحة الحقول التي طالتها الحرائق وتقترح حلاً للفلاحين

2019/06/12 | 15:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

أعلن المتحدث باسم وزارة الزراعة الاتحادية العراقية، اليوم الاربعاء، أن وزارته شكلت خلية أزمة لمتابعة الحرائق التي تلتهم المحاصيل الزراعية، وأن الوزارة نصحت

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