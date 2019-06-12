خبير قانوني يوضح قرار مجلس الوزراء الخاص بالإستملاك العيني

2019/06/12 | 15:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النبأ للأخبار/ أوضح الخبير قانوني طارق حرب، اليوم الاربعاء، قرار مجلس الوزراء الخاص باستملاك الأراضي والبساتين.وقال حرب،في بيان اطلعت وكالة النبأ للأخبار على نسخة منه، ان "هذا الإستملاك للدولة وليس للإشخاص وتعويض أصحابها أراضي أخرى".

واضاف، ان "هناك متجاوزين تجاوزوا على أراضي بمواقع مهمة وثمينة، ووفق هذا القرار ستقوم الحكومة باستملاك اراضيهم ومنحهم قطع اراضي بأماكن أخرى وهو ما يسمى بالاستملاك العيني".

ويذكر ان مجلس الوزراء وافق في جلسته، أمس الثلاثاء، برئاسة رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي على مشروع قانون الاستملاك العيني للأراضي والبساتين الواقعة ضمن التصميم الاساسي لمدينة بغداد والبلديات، والذي عرض مُجدداً على مجلس الوزراء.انتهى/س

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