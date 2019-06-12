2019/06/12 | 15:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت الشؤون الداخلية في محافظة كربلاء، اليوم الاربعاء، عن القاء القبض على ضابط برتبة نقيب متلبس بـ"جريمة الرشوة وبالجرم المشهود".

وقالت في بيان تلقت السومرية نيوز، نسخة منه، إن "كمينا محكما نصب لمدة ثلاثة ايام متتالية اثمر عن القبض على المتهم النقيب ا.



ع.



ش متلبس بجريمة الرشوة بمبلغ قدره 1500 دولار أمريكي"، مبينا أن "اقواله قد دونت وقرر قاضي التحقيق توقيفه وفق المادة ٣٠٧ ق ع".





وأوضح البيان أن العملية تمت "حسب توجيهات مدير عام الشؤون الداخلية والأمن اللواء حسين عبد الهادي محبوبه، وبإشراف مباشر من قبل مدير الشؤون الداخلية في كربلاء المقدسة العميد الحقوقي خضير عيسى الصافي".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( كربلاء: القبض على ضابط برتبة نقيب متلبسا بالرشوة) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( كربلاء: القبض على ضابط برتبة نقيب متلبسا بالرشوة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).