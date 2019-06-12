صدور مرسوم رئاسي بتكليف مسرور بارزاني برئاسة حكومة كوردستان

2019/06/12 | 15:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وامام مسرور بارزاني مدة شهر لتشكيل الحكومة الجديدة.

ويأتي التكليف عقب تنصيب نيجيرفان بارزاني يوم اول امس رئيسا لاقليم كوردستان، خلال مراسم مهيبة حضرها اكثر من 1000 شخصية.

وصوت برلمان اقليم كوردستان وباغلبية الحضور على تسمية مسرور بارزاني رئيسا للحكومة الجديدة.



(النهاية)

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