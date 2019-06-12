شاهد.. الحكيم : المنطقة تمر بمرحلة مهمة والعراق يسعى إلى تخفيف حدة التوتر

2019/06/12 | 15:46

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الحكيم : المنطقة تمر بمرحلة مهمة والعراق يسعى إلى تخفيف حدة التوتر

الاربعاء

12

حزيران

2019 :

03:34 pm

26

الحكيم أشار إلى أن المنطقة تمر بمرحلة مهمة مع سعي العراق لتخفيف حدة

التوتر وفق أساليب وطرق الحوار

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