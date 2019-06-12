شاهد.. الحكيم : بحثنا مع بن علوي تعزيز العلاقات والتعاون في المجالات كافة

2019/06/12 | 15:46

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الحكيم : بحثنا مع بن علوي تعزيز العلاقات والتعاون في المجالات كافة

الاربعاء

12

حزيران

2019 :

03:30 pm

25

أكد وزير الخارجية محمد علي الحكيم أنه بحث مع نظيره العماني يوسف بن

علوي تعزيز العلاقات والتعاون في المجالات كافة فضلاً عن سمات الدخول

وإنشاء طريق جوي .

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