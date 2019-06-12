بالوثائق.. وزير الصحة يوافق على اجراءات التعيين المركزي لخريجي الكليات التقنية الطبية الاهلية

2019/06/12 | 15:46

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بغداد اليوم - بغداد

حصلت (بغداد اليوم)، على كتاب تضمن موافقة وزير الصحة، علاء العلوان، على البدء باج...





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