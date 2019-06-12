2019/06/12 | 15:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعت مجلة “ديابيتس راتغيبر” الألمانية المعنية بمتابعة مرضى السكري إلى حفظ الأنسولين في الثلاجة صيفاً، مشيرةً إلى أنّ ارتفاع درجات الحرارة عن 25 درجة مئوية، يؤثر بالسلب على مفعول الأنسولين.وأوضحت المجلة الألمانية أنه من المثالي حفظ الأنسولين في درجة حرارة تتراوح بين 2 و8 درجات مئوية، مع مراعاة إخراجه من الثلاجة قبل الحَقن بنصف …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص خبر هام لمرضى السكري مع قدوم الصيف ..! النعيم نيوز.

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