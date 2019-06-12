كهرباء الحكومة : أحرقت مآقينا ، انتهكت أمننا ،

2019/06/12 | 15:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / وليد خالد احمد… عراقنا أبو الليل الجميل ، صارت عاصمته بغداد ومحافظاته يرعبهاالظلام، تهرب مسرعة نحو ملاذها ، تطلب الأمان المفقود ، اختفت اغلبمعالم الحياة نهاراً كما اختفى النور فيها ليلاً .أطفالها يصرخون رعباًمن ذلك الظلام الدامس، حيث تطفئ بغداد وبقية المحافظات يومياًبشكل شبه كامل تقريباً إذ كل ما يمكن أن يقدم […]

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