2019/06/12 | 15:47
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- كتب / وليد خالد احمد… عراقنا أبو الليل الجميل ، صارت عاصمته بغداد ومحافظاته يرعبهاالظلام، تهرب مسرعة نحو ملاذها ، تطلب الأمان المفقود ، اختفت اغلبمعالم الحياة نهاراً كما اختفى النور فيها ليلاً .
أطفالها يصرخون رعباًمن ذلك الظلام الدامس، حيث تطفئ بغداد وبقية المحافظات يومياًبشكل شبه كامل تقريباً إذ كل ما يمكن أن يقدم […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كهرباء الحكومة : أحرقت مآقينا ، انتهكت أمننا ،) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
أطفالها يصرخون رعباًمن ذلك الظلام الدامس، حيث تطفئ بغداد وبقية المحافظات يومياًبشكل شبه كامل تقريباً إذ كل ما يمكن أن يقدم […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كهرباء الحكومة : أحرقت مآقينا ، انتهكت أمننا ،) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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