الدفاع النيابية: جهاز المخابرات لا يمنح لشخصيات طائفية وحزبية

2019/06/12 | 15:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / خاص… وصفت لجنة الأمن الدفاع النيابية، الأربعاء، جهاز المخابرات العراقة بعصب الدولة والمسؤول الاول عن حماية السيادة العراقية، فيما بينت أن مطالب بعض الشخصيات السياسية لتولي منصب رئاسة الجهاز ستبوء بالفشل كونه لا يمنح لشخصيات طائفية وحزبية.وقال عضو اللجنة كريم المحمداوي في تصريح لـ/ المعلومة /، “هنالك شخصيات طائفية وحزبية تحاول الاستحواذ […]

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