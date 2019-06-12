وزير خارجية عمان في العراق ويؤكد اهمية توطيد العلاقات

2019/06/12 | 15:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف وزير الخارجية العراقي محمد علي الحكيم عن قرب توقيع مذكرات تفاهم بين العراق وسلطنة عمان في الجانب السياسي، فيما أكد وزير خاجية السلطنة اهمية توطيد...

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