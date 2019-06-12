2019/06/12 | 15:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أعلنت وزارة الهجرة والمهجرين، الاربعاء، الموافقة على العودة الطوعية للمهاجرين العراقيين من ألمانيا إلى العراق وتوفير الاحتياجات اللازمة لهم.

وذكر بيان للوزارة تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه، ان "الوزير نوفل بهاء موسى بحث في بغداد مع وكيل وزير التنمية الاقتصادية الألماني، سبل التعاون المشترك للنهوض بواقع العوائل النازحة والعائدة وخصوصا تلك التي هاجرت إلى جمهورية ألمانيا بسبب الهجمة الشرسة من قبل تنظيم "داعش" التي ألحقت الدمار بمدنهم".وأضاف موسى بحسب البيان ان "لدينا أعداد كبيرة من العراقيين المتواجدين في الجمهورية الألمانية ولديهم مشاكل جمة نسعى بالتعاون مع الحكومة الألمانية لحلها وتشجيعهم على العودة الطوعية لاسيما الذين رفضت طلبات لجوئهم ولا يستطيعون العودة إلى البلاد".انتهى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الموافقة على العودة الطوعية للمهاجرين العراقيين من ألمانيا) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الموافقة على العودة الطوعية للمهاجرين العراقيين من ألمانيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).