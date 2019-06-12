نيجيرفان بارزاني يكلف مسرور بارزاني لتشكيل حكومة الإقليم

2019/06/12 | 15:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} كلَّف رئيس إقليم كردستان، نيجيرفان بارزاني، اليوم الأربعاء، مسرور بارزاني بتشكيل الكابينة الحكومية الجديدة لإقليم كردستان.

وقال رئيس الوزراء المكلف بتشكيل الكابينة الحكومية الجديدة، مسرور بارزاني، عن تكليفه من قبل رئيس إقليم كردستان: "فيما يتعلق بتسميتي وتكليفي برئاسة الكابينة الحكومية التاسعة لإقليم كردستان، أرى من الضروري أن أتقدم بالشكر للرئيس بارزاني والمكتب السياسي ومجلس القيادة وجماهير الحزب الديمقراطي الكردستاني على اختياري كمرشح الحزب لهذا المنصب، كما أوجه شكري وامتناني إلى برلمان كردستان، بكل كتله، على تسميتي، وأشكر رئيس الإقليم على تكليفي بتشكيل الكابينة الحكومية التاسعة لإقليم كردستان".وأضاف مسرور بارزاني: "شكراً لثقتكم بي، وسأعمل بمساعدة الأطراف التي قررت المشاركة في الكابينة الحكومية التاسعة، على عرض تشكيلة الكابينة الحكومية التاسعة على برلمان كردستان خلال المهلة المحددة، لنسرع في تقديم الخدمات اللائقة لشعبنا ووطننا، أرجو أن تتعاون معنا كافة الأطراف المعنية لكي ننجز هذه المهمة في أسرع وقت".وصوت برلمان كردستان، أمس الثلاثاء على تسمية مسرور بارزاني رئيساً لحكومة إقليم كردستان.وجرت تسمية مسرور بارزاني للمنصب بأصوات 87 عضواً في برلمان كردستان من أصل 97 حضروا الجلسة ومنهم أعضاء كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني الذين لم يشاركوا في جلسة انتخاب رئيس إقليم كردستان.انتهى

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