2019/06/12 | 15:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القادسية / خطوة برس أفادت مفتشية الداخلية اليوم الأربعاء بأن أكثر من 400 منتسب في شرطة الديوانية يتسلمون راتبين مزدوجين من الداخلية والرعاية الاجتماعية.وقال بيان لمكتب المفتش العام تلقت “خطوة برس” نسخة منه إن “لجنة تدقيقية تابعة لمكتب المفتش العام لوزارة الداخلية اكتشفت تورط 406 منتسبين تابعين لمديرية شرطة الديوانية باستلام راتبين اثنين في

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مفتشية الداخلية: أكثر من 400 منتسب في شرطة الديوانية يستلمون راتبين مزدوجين وكالة خطوة برس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مفتشية الداخلية: أكثر من 400 منتسب في شرطة الديوانية يستلمون راتبين مزدوجين) نشر أولاً على موقع (خطوة برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مفتشية الداخلية: أكثر من 400 منتسب في شرطة الديوانية يستلمون راتبين مزدوجين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (خطوة برس).