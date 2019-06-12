من هم السجناء الأميركيون ومزدوجو الجنسية في إيران؟

2019/06/12 | 15:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عقب إطلاق سراح الخبير اللبناني، نزار زكا، من سجن إيفين بالعاصمة طهران، طالبت الخارجية الأميركية بالإفراج عن جميع السجناء الأميركيين أو من حملة الجنسية المزدوجة الذين تحتجزهم إيران منذ سنوات.وتحتجز

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