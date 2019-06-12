2019/06/12 | 15:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تشكل التعبئة والتغليف أول انطباع لدى المستهلك عن المنتجات الغذائية ، بطريقة تؤثر على الإعجاب الحسي والرغبة في الشراء، بحسب دراسة حديثة.وأجريت الدراسة على الشوكولاتة، ووجد الباحثون أن طريقة تعبئتها خلقت لدى المشاركين قوة جذب عاطفية أكبر بكثير مما فعله تذوقها.ويقول فريق الدراسة من جامعة ملبورن في أستراليا، إن عملهم ربما يكون مفيدا …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص سبب غريب يجعلنا نحب الشوكولاتة بغض النظر عن طعمها ..! النعيم نيوز.

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