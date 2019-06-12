جيمس جيفري: عقوبات سوريا تهدف لإنهاء أنشطة إيران بالمنطقة

2019/06/12 | 15:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال المبعوث الأميركي الى سوريا جيمس جيفري، ان الولايات المتحدة ستواصل الضغط اقتصاديا حتى تصل لتحقيق أهدافها في تقويض النشاط الإيراني.

اذ اكد جيفري ان أنشطة الإيرانيين طالت سوريا ولبنان واليمن، وان حملة الضغط تستهدف إخراجهم من جميع هذه المناطق وتحجيم نفوذهم في المنطقة.

وأوضح ان العقوبات الصادرة ليست خطوة معزولة عن هدف واشنطن الأول في محاربة نشاط طهران في الشرق الأوسط، بل ستتبعها خطوات أخرى وان الولايات المتحدة لن تغض النظر عما يحصل في سوريا بسبب التدخلات الإيرانية.

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