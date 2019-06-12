2019/06/12 | 15:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / خطوة برس أعلنت أمانة بغداد اليوم الاربعاء عن تعرض احد موظفيها الى اعتداء خلا ازالته تجاوزات في مدينة الصدر.وقالت الامانة في بيان تلقت “خطوة برس” نسخة منه إن “الموظف فاضل حسين مسؤول المركز البلدي في بلدية الصدر الاولى تعرض الى اعتداء تمثل بالطعن بسكين من قبل احد المتجاوزين خلال ازالة التجاوزات عن

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تعرض موظف في أمانة بغداد إلى طعن خلال إزالته متجاوزين وكالة خطوة برس.

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