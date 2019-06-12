مفتشية الداخلية: القبض على ضابط برتبة نقيب منسوب الى مديرية مكافحة اجرام بغداد بتهمة الرشوة

2019/06/12 | 15:59

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أعلن مكتب المفتش العام لوزارة الداخلية، الأربعاء، إلقاء القبض على ضابط برتبة نقيب منسوب الى مديرية مكافحة اجرام بغداد، وذلك بعد قيامه بابتزاز مواطن بمبلغ 3000 دولار أميركي.

وذكر المكتب في بيان اليوم، 12 حزيران 2019، ان مفرزة الضبط بالجرم المشهود التابعة للمفتش العام، نفذت أمر القبض على النقيب بعد ثبوت تورطه بابتزاز أحد المشتكين ومطالبته بمبلغ 3000 دولار أميركي مقابل تنفيذ أوامر قبض بحق متهمين صدرت بحقهم مذكرات قبض عن جرائم تتعلق بالسرقة والسطو المسلح.

وأضاف البيان أن "العملية جاءت على خلفية تقديم مواطن شكوى لدى مكتب المفتش العام ادعى فيها تعرضه للابتزاز من أحد ضباط مديرية مكافحة اجرام بغداد عن شكوى رفعها لدى المديرية، حيث وجه المفتش العام مفرزته الخاصة بالضبط بالجرم المشهود بالتحري عن المعلومات وجمع البيانات والادلة عنها".

وأشار إلى ان "المفرزة تأكدت من تعرض المواطن للابتزاز من قبل الضابط المذكور، وتمكنت المفرزة من جمع الأدلة والمبارز الجرمية التي تثبت تورط النقيب بعملية الابتزاز والاخلال بواجبه الوظيفي والمهني".

وتابع ان "المفرزة قدمت الأدلة التي تثبت تورط النقيب بجريمته الى القاضي المختص مشفوعة بشكوى المواطن، حيث أصدر بدوره قرارا بإلقاء القبض على النقيب وفق احكام القرار 160 لسنة 1983 الخاص بجرائم الرشوة والابتزاز وتم إيداعه التوقيف للتحقيق معه لمعرفة المتورطين معه بالجريمة".

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