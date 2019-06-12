مطالب بفتح سجن أبو غريب

2019/06/12 | 15:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد -

كلمة

طالبت لجنة حقوق الانسان

النيابية، يوم الاربعاء، رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي،

بالإسراع بتسمية وزير العدل، فيما دعت الى فتح سجن ابو

غريب.

وقال رئيس اللجنة ارشد الصالحي في

مؤتمر صحفي، ان "اللجنة تطالب رئيس الوزراء بالإسراع بتسمية وزير

العدل وان اللجنة ستقوم بمتابعة الشكاوى الواردة لموقع مجلس

النواب".

واضاف الصالحي ان "لجنة حقوق

الانسان قامت باللقاء مع مدير عام دائرة الإصلاح العراقية وتم

مناقشة موضوع الاكتضاض وضرورة فتح سجن الحلة المركزي وسجن ابو غريب

وإعمار سجن بادوش من خلال زيادة تخصيصات وزارة العدل".

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