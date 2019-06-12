مصادر سودانية: إحباط محاولة انقلاب على المجلس العسكري

2019/06/12 | 16:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مصادر سودانية، الأربعاء، عن إحباط محاولة انقلابية في السودان على المجلس العسكري الانتقالي.وأضافت المصادر أنه تم توقيف 68 ضابطاً، حيث يخضعون للتحقيق بشأن المحاولة الانقلابية في السودان.وقالت إن

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