2019/06/12 | 16:00
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. #بيها_العافية مع الشيف احمد العاني) نشر أولاً على موقع (قناة الراصد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: 2JThG6_ArdA
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. #بيها_العافية مع الشيف احمد العاني) نشر أولاً على موقع (قناة الراصد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. #بيها_العافية مع الشيف احمد العاني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الراصد).