بومبيو: حزب الله يعمل بالمخدرات بفنزويلا لتسديد الرواتب

2019/06/12 | 16:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، الثلاثاء، أن مجموعة إرهابية كبرى، تدعمها إيران، تستخدم عمليات تهريب المخدرات في فنزويلا لتمويل عملياتها في الشرق الأوسط.وبحسب مجلة "واشنطن إغزامينر"، تحدث

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