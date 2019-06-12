البارزاني يكلف مسرور رسمياً بتشكيل حكومة الاقليم

2019/06/12 | 16:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سياسية- كلكامش برس؛ أصدر رئيس اقليم كردستان، نيجيرفان بارزاني، الأربعاء، مرسوما بتكليف مسرور بارزاني، لتشكيل الكابينة الحكومية الجديدة للإقليم.ويأتي تكليف مسرور بارزاني، بتشكيل الحكومة، عقب جلسة البرلمان أمس والتي تم فيها تسميته كمرشح لتشكيل حكومة الإقليم، وامام مسرور بارزاني، مدة شهر لتشكيل الحكومة الجديدة وعرضها على البرلمان للمصادقة عليها.

وكان المكلف بتشكيل حكومة إقليم كردستان، مسرور بارزاني، قد حصل على 87 صوتا من بين 97 نائبا كانوا قد حضروا الى جلسة البرلمان التي شهدت تسميته كرئيس لوزراء كردستان.

وجرى أول أمس، تنصيب نيجيرفان بارزاني، رئيسا لاقليم كردستان، خلال مراسم حضرها العديد من الشخصيات السياسية في العراق.

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