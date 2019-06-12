إيران.. حريق في محطة نفط

2019/06/12 | 16:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية أنه تمت السيطرة على حريق في محطة نفط نايين على الخليج بسبب انفجار.

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