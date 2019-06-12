مفتشية الداخلية: 406 منتسبين لشرطة الديوانية يتسلمون راتبين مزدوجين في آن واحد

2019/06/12 | 16:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكتشفت لجنة تدقيقية تابعة لمكتب المفتش العام لوزارة الداخلية تورط 406 منتسبين تابعين لمديرية شرطة الديوانية بتسلم راتبين في نفس الوقت ، احدهما من وزارة الداخلية والآخر من الرعاية الاجتماعية.وذكر مكتب المفتش العام :” ان الاكتشاف تم على خلفية قيام اللجنة التدقيقية بعملية مقاطعة قواعد البيانات الخاصة بمنتسبي الوزارة العاملين في المحافظة على مختلف […]

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