مقررة البرلمان: الرئاسة وافقت على إدراج ملف تعويض الفلاحين بجلسة الغد

2019/06/12 | 16:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / خاص… أعلنت مقررة البرلمان خديجة علي، الأربعاء، عن موافقة رئاسة البرلمان على إدراج ملف تعويض الفلاحين المتضررين من حرائق مزارع الحنطة والشعير بجدول أعمال جلسة الغد الخميس.وقالت علي لـ/ المعلومة /، إن “رئاسة البرلمان تسلمت طلبا قدم أمس موقع من عدد من النواب لمناقشة ملف تعويض الفلاحين المتضررين من حرائق مزارع الحنطة”.[…]

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