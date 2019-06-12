الامانة تعلن تعرض مسؤول المركز البلدي بمدينة الصدر لطعن بالسكين

2019/06/12 | 16:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت امانة بغداد، الأربعاء، تعرض مسؤول المركز البلدي في بلدية الصدر الأولى، شرقي العاصمة بغداد، إلى طعن بالسكين.

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