2019/06/12 | 16:30

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نقابة الفنانين تعلن افتتاح مسرح المنصور بعد إغلاقه عام 2003

بغداد -

كلمة

أعلنت نقابة الفنانين

العراقيين، عن افتتاح مسرح المنصور في المنطقة الخضراء وسط بغداد

واستئناف عرض المسرحيات والاعمال السينمائية فيه.

وقال جبار جودي نقيب الفنانيين

العراقيين في تصريح صحفي ان "مسرح المنصور كان قد اغلق العام 2003

بسبب وجوده في المنطقة الخضراء، وتمت اعادة افتتاحه مؤخرا بعد فتح

شوارع ومداخل المنطقة امام المواطنيين، حيث تكفلت وزارة الثقافة

بتأهيله وتصليح ماتضرر ليتم من خلاله عودة الاعمال الفنية

والمهرجانات المتنوعة".

وأضاف، ان "مسرح المنصور يمثل اهمية

كبرى لدى الفنان العراقي واعادة افتتاحه يشكل دافع معنوي لانجاح

المجال الفني والمسرحي والسينمائي في العراق".

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