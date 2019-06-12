أمانة بغداد تعلن تعرض أحد موظفيها لطعن بسكين في مدينة الصدر

2019/06/12 | 16:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت أمانة بغداد، اليوم الاربعاء، عن تعرض أحد موظفيها الى اعتداء تمثل بطعن سكين شرقي العاصمة.وقالت الامانة في بيان تلقت وكالة نون الخبرية، نسخة منه، إن "احد موظفيها في بلدية الصدر الاولى تعرض الى اعتداء تمثل بالطعن بسكين من قبل احد المتجاوزين خلال ازالة التجاوزات عن احدى المتنزهات قرب سوق الحي في مدينة الصدر شرقي بغداد".وكانت امانة بغداد قد اعلنت، في وقت سابق، عن تعرض كوادرها لاعتداء خلال ازالة التجاوزات جنوب العاصمة.

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