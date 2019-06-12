2019/06/12 | 16:31

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ريال مدريد يقدم يوفيتش أمام وسائل الإعلام بوجود بيريز

متابعة/..



قدم ريال مدريد الإسباني رسمياً لاعبه الجديد المهاجم الصربي لوكا يوفيتش لوسائل الإعلام الإسبانية والعالمية المختلفة في مؤتمر صحفي أقامه النادي الملكي في ملعبه التاريخي سانتياجو بيرنابيو.

وقع المهاجم الصربي لوكا يوفيتش رسمياً على عقود انضمامه إلى ريال مدريد الإسباني قادماً من صفوف إينتراخت فرانكفورت الألماني بعقد طويل يمتد حتى صيف عام 2024.

ووصول الصربي لوكا يوفيتش اليوم في العاصمة الإسبانية مدريد ونجح رسمياً باجتياز الفحوصات الطبية اللازمة قبل توقيعه على عقود انضمامه للنادي الملكي.

وتواجد لوكا يوفيتش في المؤتمر الصحفي برفقة السيد فلورونتينو بيريز، الثنائي الذي أكد سعادتهما بهذا الإتفاق الذي يعد في مصلحة نادي ريال مدريد حسب قول رئيس النادي الملكي.

وصرح بيريز قائلاً:” لقد بدأنا مشروعنا الجديد، الموسم المقبل هو البداية، نعلم أننا يجب أن نعمل بجهد أكبر النتائج كانت غير مقبولة”.

وتابع بيريز حديثه قائلاً:” هذا النادي لن يستسلم أبداً، وسنثبت ذلك أثبتنا ذلك في الماضي، الفوز بأربعة من أصل 5 ألقاب دوري أبطال أوروبا يعد عمل سحري”.

وأكمل بيريز تصريحاته قائلاً :” يوفيتش كان مطلوباً من العديد من الأندية الأوروبية ولكنه هو الآن ينتمي إلى ريال مدريد، سجل 27 هدف الموسم الماضي والجماهير ستطالبه بالمزيد”.انتهى4

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