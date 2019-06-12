2019/06/12 | 16:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مقالات مشابهة

(المستقلة)… تعهد رئيس حزب الحل جمال الكربولي بالكشف عن المتسبب باشعال الحرائق في الارضي والمحاصيل الزراعية في العراق بشرط تسليمه جهاز المخابرات، وعدم الابقاء عليها بيد “مكون واحد”.

وقال الكربولي في تغريدة له بموقع التواصل الاجتماعي تويتر ان أمن المواطن واقتصاده ليس لعبة بيد هذه الجهة او تلك”، مردفا ان “حقول العراق الزراعية تحترق منذ نحو شهر وجميع الاجهزة الامنية والاستخبارية وهي تحت قيادة مكون واحد لم تكشف الى اليوم من يقف خلف تلك الحرائق بل لم تستطع حتى ايقافها”.

وتابع الكربولي “التزموا بوعودكم وسلمونا جهاز المخابرات فقط وان لم نضع حدا للحرائق ونكشف لكم وللشعب الحقائق فلن نطالبكم بعدها بشيء”، حسب قوله.



(النهاية)

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكربولي يتعهد بالكشف عن المتسبب باشعال الحرائق بشرط تسليمه المخابرات) نشر أولاً على موقع (وكالة الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكربولي يتعهد بالكشف عن المتسبب باشعال الحرائق بشرط تسليمه المخابرات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الصحافة المستقلة).